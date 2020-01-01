Берилл. Драгоценный камень

На самом деле берилл (гелиодор, гошенит, морганит, воробьевит, августит, красный биксбит) – это не один драгоценный камень, а целый класс разных камней. Разнообразие бериллов уже с самых давних пор волнует человечество. Многие из бериллов получили отдельные имена и известны под ними более, чем под именем «берилл».

К бериллам относятся даже такие известные камни, как голубой аквамарин, темно-зеленый изумруд и золотистый гелиодор. Помимо этих известнейших камней, в семействе бериллов еще много других драгоценных камней – гошенит (бесцветный берилл), морганит (красный и розовый берилл), воробьевит (красно-розовый уральский берилл), августит (темно-синий берилл) и красный биксбит. Также бывают бериллы бесцветные, с оптическим эффектом кошачьего глаза, или эффектом астеризма (звездчатости).

Разновидности ювелирного берилла:

изумруд - берилл насыщенного зеленого цвета

аквамарин - берилл голубого или зеленовато-голубого цвета

августит (аквамарин-максикс) - берилл синего или сине-фиолетового цвета

гелиодор - берилл желтого и золотистого цвета

морганит (воробьевит) - берилл розового цвета (встречается редко)

бискбит (розовый берилл) - берилл малиново-красного цвета (встречается очень редко, иногда выделяют в отдельный драгоценный камень)

гошенит - бесцветный берилл

благородный берилл - бериллы бледно-зеленого и яблочно-зеленого цвета

баццит - берилл голубого цвета (окраска баццита зависит от скандия, а цвет аквамарина образуют примеси железа)

рислинг - редкий вид берилла бледно-зеленых оттенков с сильным дихроизмом (в свободной продаже нет, очень редкий и дорогой)

пеццотаит - розовые и малиново-красные бериллы (пеццотаит нередко выделяют в отдельный драгоценный камень, не относящийся к бериллам)

А уж цветовая гамма берилла столь широка, что практически в ней присутствуют все цвета. Но самые распространенные – это желтоватый, зеленоватый, голубоватый, буроватый и бериллы без ровной окраски. Хотя изначально именем берилл назывались прозрачные драгоценные камни зеленого цвета.

Чем хорош камень берилл, так это тем, что иногда в природе встречаются бериллы весьма крупных размеров. Рекорд принадлежит бериллу, найденному в США, который имел длину 8, 5 метров, а вес его был 61 тонна. Однако хорошие камни берилла редко достигают такой величины. Но тоже бывают весьма крупными. Например, на Урале был найден хороший образец берилла чистого желтовато-зеленого цвета весом в 2,5 кг.

В ювелирном деле используются лишь прозрачные бериллы с хорошим цветом. Правда, некоторые бериллы искусственно обрабатывают высокой температурой, чтобы получить хороший цвет. Например, бледно-зеленый или изжелта-зеленый берилл после термической обработки становится голубым. А если подвергнуть высокой температуре морганит, то яркость его цвета усилится.

Но самая дорогая разновидность берилла – это красный биксбит. Этот драгоценный камень считается самым дорогим на свете – цена камня всего лишь в четверть карата может достигать 200-250 тысяч долларов. Даже лучшие бриллианты стоят дешевле.

Магические свойства берилла. С самых давних времен берилл считается хорошим магическим. Ведь он обладает свойством выводить негативную энергию, а взамен питать организм своего владельца положительной «животворной» энергией. Также берилл избавит своего хозяина от усталости (как тела, так и разума) и даже лени. Берилл способен сделать своего владельца непобедимым. Также считается, что берилл способен пробудить любовь у пожилой супружеской пары и еще этот драгоценный камень будет хорошо охранять в любом путешествии (из-за этого магического свойства берилл называют «талисман странника»).

Лечебные свойства. Берилл считается эффективным лекарем при простуде, насморке, болях в спине. Также этот драгоценный камень способен избавить от гинекологических заболеваний. А в Индии считается, что берилл гармонизирует метаболические реакции организма.

Физические свойства берилла

Твердость: 7,5-8 из 10 по шкале Мооса Блеск: стеклянный Прозрачность: прозрачный, полупрозрачный Цвет: зеленый, голубой, желтый, красный, белый

Дата публикации: 2012-09-08

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